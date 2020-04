Peveragno: un nuovo caso di Coronavirus e un nuovo isolamento fiduciario

A darne notizia, nella serata di ieri (venerdì 3 aprile) la pagina Facebook ufficiale del Comune: il nuovo positivo non presenta particolari problemi di salute, fortunatamente. Inoltre, cresce - sempre di un'unità - anche il conteggio delle persone in isolamento fiduciario.

"Segnaliamo che l'ordinanza n. 36 della Regione Piemonte uscita oggi ha prolungato, come già da legge nazionale, le misure di restrizione almeno fino al 13/4 - si legge ancora nella comunicazione del Comune - . Va sottolineato che viene specificato che ai mercati può recarsi una sola persona per famiglia. Il mercato di Peveragno è ridotto a pochissimi banchi, con una affluenza scarsa. Ma lunedì vigileremo sul rispetto delle regole. Per favore, non costringeteci a chiudere il mercato, dando un ultimo colpo agli ambulanti che proprio non vorremmo dare. Spiegate a tutti, soprattutto agli anziani, che "andare al mercato" adesso non è la stessa cosa di prima".