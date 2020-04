"Grazie per averci permesso di vedere il nostro papà tramite la video chiamata"

Egregio direttore,



Le scrivo queste poche righe per poter ringraziare tutte le persone che stanno lavorando incessantemente nella struttura dove è ospitato mio papà. A partire dal direttore, il signor Stefano persona semplicemente umana e splendida che si è reso disponibile per qualsiasi cosa e a tutto il personale dalle infermiere agli oss.



Grazie anche per averci permesso di vedere il nostro papà tramite la videochiamata.



Grazie di cuore a tutta la residenza “Don Comino” di Lequio Tanaro.

Con affetto

Cristiana