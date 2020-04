FavoleaCasa: la rubrica di favole “positive” di Fata Zucchina piace, cresce e diventa benefica Ogni giorno un racconto a tema psicologico con la vignetta d’autore di Tiziano Riverso

Le favole piacciono proprio a tutti: bambini piccoli, bambini grandi e chiunque abbia necessità di staccare per qualche minuto dalla vita reale. Ecco perché, in questo momento di forzatura a casa la rubrica ideata dalla giornalista Renata Cantamessa, #Favoleacasa sta riscuotendo un grandissimo successo.

Da quando ha preso il via il momento quotidiano con le favole, abbiamo pubblicato 25 favole in 25 giorni e sono state registrate 323 mila visualizzazioni tra i nostri lettori e gli appassionati di social legati al nostro gruppo editoriale Morenews e Fata Zucchina.

Ma Il riferimento della colletta benefica grazie al coinvolgimento di aziende-partner del settore agricolo (ortofrutticolo in particolare) è quello del progetto “Emergenza Covid 19” dell’Ospedale Pediatrico “Gaslini” di Genova - centro italiano di eccellenza per lo studio delle malattie infiammatorie - promosso dal noto Prof. Pierluigi Bruschettini (medico chirurgo), fondatore della Band degli Orsi Onlus, da sempre in prima linea nel sostegno e nella cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

E' stato quindi deciso di avviare una colletta benefica grazie al coinvolgimento di aziende-partner del settore agricolo (ortofrutticolo in particolare) per aderire al progetto “Emergenza Covid 19” dell’Ospedale Pediatrico “Gaslini” di Genova, promosso dal Prof. Bruschettini della Band degli Orsi Onlus, da sempre in prima linea nel sostegno e nella cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

La liason Gaslini-Fata Zucchina è già più che collaudata dalla recente pubblicazione del #librodono “ZUKKI – Diaro di una Zucca Felice”, il manuale della Felicità Sociale firmato proprio da Renata Cantamessa, con proventi totalmente a favore della Onlus dell’ospedale stesso.

In continuità con la campagna #FeliciaCasa - incentrata sul messaggio di ZUKKI e sui pensieri “positivi” dei bambini inseriti in apertura di ogni favola da Fata Zucchina - la nuova versione della rubrica ospiterà i disegni e i messaggi dei bambini del “Gaslini” e dei loro piccoli amici a distanza, anche grazie al coinvolgimento attivo dell’Associazione “La Zucca di Rocchetta di Cengio”

Al via con la “maratona favolistica” della beneficenza da lunedì 6 aprile, ogni giorno dalle ore 11, su nove quotidiani web del Gruppo Morenews e sui social media di Fata Zucchina con una “favola psicologica” per adulti e bambini su tematiche di crescita individuale e sociale, animali domestici e approfondimenti specifici richiesti dal grande pubblico conquistato e fidelizzato che saranno rappresentati dai disegni inediti del famoso cartoonist Tiziano Riverso (già autore dell’apprezzatissima immagine di copertina del libro “ZUKKI – Diario di una Zucca Felice”).

Questo il messaggio di Fata Zucchina, alias Renata Cantamessa, che ringrazia tutti i favolisti che ci seguono e che con il loro supporto aiuteranno i bimbi del Gaslini e le loro famiglie.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO