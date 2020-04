Tragedia a Cuneo: 80enne cade dal balcone della sua abitazione e muore sul colpo

Tragedia a Cuneo questa mattina. Una donna di 80 anni è caduta dal balcone del secondo piano della sua abitazione in via San Maurizio, morendo sul colpo. L’anziana, che si trovava in casa con il marito, si è affacciata dal balcone ed è caduta, atterrando sulla rampa di accesso al garage.

Ancora da verificare le cause di quanto successo. Non si esclude iun gesto anticonservativo.

Gli operatori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cuneo e la Polizia.