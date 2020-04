Coronavirus, prorogati gli stop delle attività all’Agc, Saint Gobain e Borgna Vetri fino a metà aprile

Arrivano ancora nuove proroghe di chiusura in diverse aziende del cuneese. All’Agc di Cuneo, la vetreria di via Genova a Cuneo lo stop di parte delle attività era cominciata nella giornata di lunedì 16 marzo. Ora il fermo delle attività è stata prorogata almeno fino al 18 aprile. Continua l’attività nel nuovo forno “float” inaugurato nel 2017 a seguito di un investimento di 20 milioni in quanto la struttura del forno fusorio se non gestito correttamente potrebbe risultare irrimediabilmente compromessa.



Parte del personale impiegatizio continuerà l’attività in regime di smart working. Per questo periodo l’azienda chiederà la cassa integrazione guadagni.





Da mercoledì 18 marzo è ferma l’attività anche alla Sekurit Saint Gobain di Savigliano. In un nuovo incontro tra rappresentanze sindacali e rls l’azienda ha comunicato la scelta di prorogare la chiusura almeno fino al 19 aprile. La scelta coinvolge tutti i 269 dipendenti. Anche in questo caso per il periodo di chiusura è stata richiesta la cassa integrazione.



Alla Borgna Vetri di San Defendente di Cervasca l’attività è sospesa dal 16 marzo. L’azienda ha recentemente assorbito l’attività della Saint Gobain Euroveder e conta circa 200 dipendenti. Anche in questo caso la sospensione dell’attività è stata prorogata. Al momento fino al 13 aprile. Come in precedenza dove sarà possibile si ricorrerà allo smart working.



L’accesso al sito produttivo di San Defendente sarà limitato ai soli impiegati e soltanto per lo stretto necessario a garantire l’aggiornamento degli ordini e delle spedizioni con i clienti e fornitori stranieri.