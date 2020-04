ASMR: il cibo sussurrato

Mentre il pianeta si ripulisce dalle emissioni di anidride carbonica e l’Europa vista dall’alto dei satelliti sembra l’impronta digitale della palingenesi, risvegliarsi in un silenzio così profondo da annullare la gravità e dopo aver visto un servizio in cui papere e germani reali riprendono possesso delle città deserte marciando in fila indiana come drappelli di liberatori, aprire la finestra sul paesaggio innevato come un F4 caldo di stampa.

L’aria vergine sa di pane appena sfornato e bucce d’arancia sul termosifone; uscieri dell’alba come tutti i testimonial dell’insonnia, osservare la luce diffondersi sulla Natura che perde viscere bianche come un cuscino sventrato pensando che da bambini avremmo saltato la scuola ansiosi di ferire quell’abbacinante perfezione trasformandola in munizioni o grotteschi pupazzi di neve sperando che il manto compatto durasse il più a lungo possibile prima di trasformarsi in melma mentre oggi constatiamo tristemente che lo scioglimento avverrà orfano d’infantili dita e grida di giubilo, scivoli su buste di nylon e senili ricoveri per femori in frantumi.

Mentre l’economia (più che immobile immobilizzata) si trasforma nella vittima più illustre della pandemia, osservare l’aggiornamento del contagio in sovraimpressione durante un servizio sulle misure contenitive della Cina che, col censimento dei cittadini sani tramite cellulare e la febbre misurata prima dell’accesso a locali e mezzi pubblici, sembra sempre più simile a un incubo di Philip Dick.

Mentre governatori e primi ministri non perdono l’occasione per strumentalizzare la quarantena inasprendo le misure di profilassi con l’attitudine neofascista stemperata solo dall’ironia dei social, imbattersi su un canale you tube dall’acronimo ASMR; ammiccanti modelle maggiorenni da un giorno riprese in mezzobusto sussurrano su microfoni di precisione accentuando labiali e consonanti mentre tamburellano con unghie metallizzate su ogni tipo di superficie e … mangiano.

Milioni di followers e migliaia di commenti per il trend inventato nel 2010 da Jennifer Allen che sta per “Autonomous Sensory Meridian Response”, laddove il termine “autonomous” rimarca la soggettività della fruizione (solo il 20 % delle persone sembrerebbe infatti subire il fascino dei “tingles”, o brividi lungo la schiena prodotti da scariche di serotonina e dopamina) e “meridian” che invece starebbe per orgasmo mentale o cerebrale, o “braingasm” come viene definito da alcuni.

Altesì definito AIHO (Attention Induced Head Orgasm) o AIE (Attention Induced Euphoria) l’ASMR nascerebbe in modo del tutto involontario dai video anni Ottanta del cotonatissimo Bob Ross, pittore e personaggio televisivo americano che, senza accompagnamento musicale e su sfondo nero, dipingeva commentando i propri gesti con voce accattivante al punto che le setole del pennello o la spatola ad olio sulla superficie goffrata delle tele producevano nel silenzio votivo uno stato di semi-ipnosi.

Mentre una ragazza dalla vistosa acconciatura afro rivela alla telecamera che ha deciso di accettare il nostro appuntamento perché (sussurrando) ci trova affascinanti e intanto addenta un panino al pollo croccante, darsi alla ricerca forsennata e scoprire che la scienza è divisa sull’ASMR: la rivista “Slate” nel 2012 definiva il genere “un role playing su You Tube non a sfondo sessuale” dove assumono una fondamentale importanza il soft speaking degli interpreti e la sensazione spaziale data dai toni binaurali (Pearl Jam RIP), mentre l’esimio professor Huron tracciò la differenza fra i normali brividi di freddo e l’ASMR avvicinando quest’ultimo al “grooming” o tolettatura degli animali, e cioè quando elementi della stessa specie si spulciano l’un l’altro aumentando il fattore di coesione sociale.

Nel frattempo la ragazza afro ci “spulcia” raccontandoci cos’ha provato la prima volta che ci ha visti mentre succhia rumorosamente Sprite da una cannuccia bicolore.

Tom Stafford, professore di psicologia e scienze cognitive afferma: “potrebbe anche essere un fatto reale ma è intrinsecamente difficile da indagare. L’esperienza interiore è oggetto di tante ricerche psicologiche ma quando hai una cosa che non si può vedere né sentire e che è sperimentata da tutti si finisce in una zona d’ombra”.

Come per la Fede o la dermatologia.

Agendo sulle vie somato-sensoriali attraverso stimoli uditivi e tattili l’ASMR, soprattutto se coadiuvato dal role playing (tipo psicodramma di Moreno senza dramma), risolverebbe problemi d’insonnia e/o attacchi di panico anche se non è scientificamente dimostrato e lo farebbe utilizzando i “triggers” (letteralmente suoni che producono stimoli): si va dal “whispering” al “soft speaking”, dal “tongue clicking” al “mouth sounds”, dallo “stippling” (disegnare puntini) al “tapping” (picchiettare) o “cupping” (coppettare) e poi “touching”, “scratching”, “stroking” (accarezzare), “crinkling (accartocciare), “face touching” e il già sperimentato “eating”, rigorosamente a bocca aperta.

La nostra commensale su You Tube sta ora rompendo con gli incisivi un cioccolatino al rum e le vistose labbra avvolgono la punta in modo decisamente lascivo mentre le mani ingioiellate giocano col pulsante d’una penna a sfera la cui sommità entra e esce dalla guaina accompagnata dal metronomico rumore d’una penetrazione.

La regola 34 di Internet (“if exists there is a porno of it”) sembrerebbe calzare a pennello per i milioni di masturbatori uditivi dell’ASMR e parrebbero pensarla così anche la Cina che ha bannato il genere definendolo hard-core, nonostante moltissimi video provengano proprio da lì, e Pay Pal e Patreon ma come per tutte le cose si va dalle ASMRtist Valeriya ASMR, che si è versata un litro di latte nella scollatura affermando “i’ll take your tingle virginity”, o Gwen Gwiz che ha “leccato le orecchie del suo microfono binaurale” fino a versioni più edulcorate con interpreti di fama come Kate Hudson o la nostra Chiara ASMR che si vanta di avere un pubblico quasi esclusivamente femminile.

Nonostante i “suoni edibili” non possano includere spazi pubblicitari perché rovinerebbero l’atmosfera zen dei video, il momento di maggiore popolarità dell’ASMR è stato quando Zoe Kravitz (figlia del rocker Lenny) ha stappato e versato una bottiglia di birra durante un SuperBowl, microfonata e ammiccante, ma lo scarso successo dei “tingly-date” e dei raduni pubblici di genere riconfermano la natura essenzialmente privata (e auricolata) dell’ASMR.

Mentre il nostro “appuntamento” sta per giungere a termine e la ragazza di colore soffia rumorosamente sul caffè (si può dire tutto degli interpreti dell’ASMR ma non che non abbiano tecnici del suono della madonna) mentre intanto gioca coi denti sul tappetto della penna, indecisa se lasciarci o meno il suo numero, ripensare ai riferimenti letterari che potrebbero aver ispirato tale mania tipo il K…R che la balia sussurrava a Septimius su “Mrs Dalloway” e che “solleticava deliziosamente la spina dorsale mandandogli su su fino al cervello onde sonore che urtandosi s’infrangevano” o riferimenti cinematografici tipo “il Favoloso Mondo di Amelie”: “tuffare la mano in un sacco di legumi, rompere la crosta delle crème brûlee con la punta del cucchiaino o far rimbalzare i sassi sul Canale Saint Martin”.

Eppure è impossibile non pensare che l’ASMR sia soltanto una deriva al cubo (anzi al tubo) delle pratiche New Age quando in negozietti avvelenati d’incenso commesse ricoperte di lana merinos ci passavano, cogli occhi annebbiati da un’ottima colombiana, cd odorosi di patchouli che riproducevano il canto dei Nativi o i richiami sessuali delle balene, com’è impossibile non ripensare all’infantile piacere di sgranare il pluriball delle buste postali o delle consegne a domicilio e a quanto ogni suono che riconcili il sonno sia inevitabilmente di natura sessuale.

Mentre il mattino scioglie le sua trecce bionde sull’ASMR naturale della neve che sgocciola dalle grondaie, continuare il nostro zapping sul tubo e scovare una donna obesa con degli incredibili occhi equini che dopo aver giocato con la plastica dei palloncini ci dà dentro con sei tipi di patatine diverse frantumandole in bocca con esasperante lentezza mentre le orbite le si rovesciano come Santa Teresa D’Avila.

Secondo la dottoressa Alina Szczesniak, che inventò il texturometro e cioè una bocca meccanica con lame al posto dei denti in grado di misurare la “crispiness”, la croccantezza spingerebbe a continuare a mangiare (più le donne che gli uomini secondo indagini a campione) perché in parte ricorderebbe un senso di freschezza ancestrale del cibo, vedi la lattuga, le mele o la carne cotta nel grasso sfrigolante, ma anche perché multisensoriale (coinvolgendo udito, vista, gusto) e perché meno noiosa d’una zuppa visto che ogni morso a un alimento croccante sviluppa decibel diversi.

La “crispiness”, da non confondere con la crunchyness prodotta dai molari al contatto con cereali o pepite di pollo, è generata dal lavorìo degli incisivi soprattutto sulle patatine in busta e la ripetitività della masticazione, che viene addirittura campionata in suoni preregistrati (foleys), ricreerebbe secondo lo studio Cooper/Rebekkah “l’intimità di un porno”.

Continuare a sbirciare il web (you tour) con food j di ogni tipo, dalla ragazza che divora aloe vera all’asiatico che ingerisce bachi da seta, alla Oprah dell’ASMR che divora cetrioli sottaceto fino alla versione animal (tornando all’analogia con l’hard-core) con un husky che sbrana ordinate pepite di carne su un tavolo bianco snobbando frutti di bosco e uova di pesce o la tartaruga che “attacca” una fragola o un donchisciottesco mulino a vento fatto d’anguria e pale a carota.

Eppure nell’infinita tassonomia acustica del cibo, dopo la sinestetica mutazione in colore (pink food, blue food), si arriva alla paradossale metamorfosi dell’alimento in oggetto di consumo. E viceversa. Ecco una melodiosa pin-up che simulando ingenuità, prima risucchia dozzine di gelatine alla frutta quindi mastica e frantuma ghiaccio (vero must per intenditori ASMR) e infine sgranocchia onomatopeicamente make-up edibile (spazzole, cosmetici eccetera), bambole e finte tastiere di Pc per giungere al vertice dell’oggettistica di lusso divorando tablet e smartphone della Apple come barrette di fondente: la croccantezza della mela morsicata diviene un brand che sublima il logo. Destrutturato sul piano simbolico l’oggetto di consumo è ormai solo significante: l’alligatore della Lacoste si era mangiato la maglietta e ora noi mangiamo lui.

Mentre le nostre palpebre si fanno pesantissime e ninnate dallo scioglimento della neve ci guidano in camera da letto riflettere sul primato del suono sull’immagine inaugurato dalla pandemia; l’ASMR e la nuova tecnologia 8D (in realtà già realizzata da anni e chissà perché diffusa solo adesso) che imperversa su whatsapp non fanno altro che riconfermare un principio assoluto: la luce è più veloce del suono ma il suono è più profondo, ecco perché i feti nell’utero materno “sentono” rumori e musiche mentre hanno ancora gli occhi sigillati.

Addormentarsi ripensando a quel nostro amico insonne cronico che riusciva a prendere sonno solo ascoltando conversazioni e rumori di stoviglie registrate in un ristorante di New York.

Masticare a bocca chiusa è buona educazione, farlo a bocca aperta è il più moderno strumento di seduzione.