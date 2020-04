Italia Viva sull’emergenza liquidità: “Subito prestiti straordinari garantiti al 100% dallo Stato”

"La priorità ora per le attività economiche del Paese e anche del nostro territorio è garantire loro liquidità. In queste ore decisive nelle quali il governo sta predisponendo un nuovo decreto di aiuti per famiglie e aziende, stiamo chiedendo che si prenda la nostra proposta che può dare subito risposta al bisogno primario di ogni attività, soprattutto quelle più piccole: la possibilità di attivare prestiti bancari immediati interamente garantiti dallo Stato".

Lo affermano i coordinatori di Italia Viva di Cuneo, Francesco Hellmann e Marta Giovannini, impegnati in queste ore assieme ai propri parlamentari per stimolare il governo ad adottare la misura migliore per dare fiato alle imprese e al sistema economico.

"La nostra proposta - spiegano i coordinatori provinciali di Italia Viva- prevede che liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori individuali e società fino a 50 milioni di fatturato possano fare domanda ad una banca chiedendo ognuno di avere il 25% del proprio fatturato del 2019. La banca eroga il prestito velocemente, senza burocrazia e senza controlli di rating grazie alla garanzia statale al 100%. L’importo viene restituito in 100 rate a partire dal gennaio 2022 con interessi a carico dello Stato. Per le attività nate negli ultimi 12-18 mesi, si può prendere a riferimento come parametro aggiuntivo quello del costo del lavoro".

In questo modo l’impresa e il professionista riprendono a lavorare in sicurezza e sono così in grado di pagare fornitori per acquisti e investimenti, dipendenti e collaboratori. "L'emergenza sanitaria ha ovviamente la priorità, ma altrettanta attenzione va riservata a quella economica - affermano i referenti locali di Italia Viva - sostenendo il nostro tessuto produttivo, le imprese soprattutto quelle più piccole, più fragili che rappresentano il motore della nostra economia".“Per arrivare a movimentare una cifra sufficiente a sostenere le Partite IVA e le PMI con fatturato fino a 50 milioni – spiegano Giovannini e Hellmann-, lo Stato deve intervenire con uno stanziamento da 33 miliardi di euro (circa 2 punti percentuali di PIL): 33 miliardi di euro infatti consentono garanzie per 412,5 miliardi di euro. Un intervento che sarà reso possibile anche grazie all'allentamento delle norme europee sugli impegni di bilancio".

"La proposta è concreta e realizzabile - concludono i referenti territoriali di Italia Viva – La stiamo avanzando in queste ore al Governo e chiediamo a chi la condivide di sostenere. Sono le ore decisive, in cui si definiscono i contenuti del decreto e non possiamo lasciare nulla di intentato per dare un aiuto vero al nostro sistema economico, soprattutto a quello fatto di piccole e medie attività che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia territoriale e non solo".