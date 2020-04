A Cavallermaggiore un caso positivo al Covid-19 alla Casa di Riposo Fondazione San Giorgio

“Purtroppo abbiamo un primo caso di contagio da Covid-19 di un ospite alla casa di riposo Fondazione San Giorgio”, ad annunciarlo è il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro.

La paziente contagiata ieri sera ha manifestato un’insufficienza respiratoria per cui è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Saluzzo è stato subito effettuato il tampone per il Covid-19, risultato poi positivo.

“Appena informati abbiamo convocato l’Unità di Crisi che si è riunita questa mattina - spiega il primo cittadino -. In accordo con il Presidente della Fondazione abbiamo deciso di agire in trasparenza come fatto finora. Sin da subito sono state adottate le misure per ridurre al minimo le possibilità di contagio alla casa di riposo. Da domani saranno distribuiti i tamponi per tenere sotto controllo la situazione. Chiedo di non andare in panico”. E aggiunge: "Se qualcuno fosse in possesso di mascherine FP2 preghiamo di contattarci".

A questo caso positivo si aggiunge quello di un altro operatore sanitario, portando il totale dei contagi di Cavallermaggiore a un totale di quattro. Restano sei i cittadini in isolamento fiduciario, a cui si aggiungono altri sei in isolamento volontario perchè provenienti dall’estero.