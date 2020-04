A Saluzzo il Comune tutela i dipendenti con una copertura assicurativa Covid-19

L'Amministrazione comunale di Saluzzo sta continuando ad agire su più fronti per alzare i livelli di tutela nei confronti del personale dipendente. Va ricordato infatti che i Comuni continuano ad erogare i propri servizi, sia pure con modalità diverse per l'utenza. Alle iniziative di gestione del lavoro (smart working, rotazione, utilizzo delle ferie, sanificazione locali, ulteriori misure anti-contagio anche con ulteriori dotazioni di mascherine) si aggiunge ora una copertura assicurativa che, nel malaugurato caso di contagio, assicuri delle indennità temporanee per i ricoveri, per il caso di terapia intensiva e per la quarantena obbligatoria con tampone positivo. Si tratta di una iniziativa dal costo contenuto, ma che può fornire un supporto importante a favore di chi sta continuando ad operare a supporto della collettività e che proprio per questo è comunque esposto al rischio.