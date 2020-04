Alba, un seminario online per capire meglio la gestione dei rifiuti durante l'emergenza Covid-19

Si intitola “La gestione dei rifiuti nell’emergenza Covid-19” il seminario digitale organizzato da AICA ed ERICA in programma martedì 7 aprile a partire dalle 11 sulla piattaforma Zoom, per fare il punto a livello nazionale e internazionale su come istituzioni e stakeholder stanno affrontando la gestione dei nostri rifiuti durante l’emergenza Covid19.

L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti, cliccando su https://zoom.us/j/9894291068

Introdotto dai saluti di Emanuela Rosio, Presidente di AICA, che si soffermerà su quanto la comunicazione rivesta un ruolo fondamentale in una situazione delicata come quella che tutto il mondo sta vivendo, il seminario sarà moderato da Maurizio Bongioanni di envi.info. Si susseguiranno poi interventi di respiro internazionale: inizierà Marco Caniato del Cesvi, che da Gerusalemme coordina su LinkedIn un interessante gruppo che vede gli interventi da tutto il mondo proprio su Rifiuti-Sicurezza e Covid19; a seguire, l’intervento di Paolo Marengo di ACR+ di Bruxelles offrirà invece una prospettiva europea su come i diversi Paesi e regioni Europee hanno normato la gestione dei rifiuti in questo periodo; infine Enzo Favoino di Zero Waste Europe anticiperà alcuni dei contenuti del documento che l’associazione sta preparando e che fornisce indicazioni affinché si continui con una corretta separazione dei rifiuti. Autorevoli anche gli interventi a livello nazionale, che porteranno la testimonianza di come i diversi settori del nostro paese stiano affrontando questa emergenza sul piano ambientale, a partire da Sergio Cristofanelli del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che farà alcune considerazioni su stoccaggio e smaltimento, continuando con Valeria Fritelloni di ISPRA, che si soffermerà su alcune indicazioni sullo spazzamento delle strade e sulle raccolte, proseguendo con l’intervento di Franco Bonesso, del Comune di Trevignano (TV) in rappresentanza dell’ANCI, che illustrerà come i Comuni stanno gestendo i rifiuti in caso di contagio e quarantena, e concludendo la panoramica nazionale con la testimonianza di Luca Mariotto direttore dell’area ambiente di Utilitalia, spiegherà di come si sono organizzate in questo difficile periodo le aziende impegnate in ambito ambientale. Le conclusioni saranno affidate a Roberto Cavallo, amministratore delegato di ERICA. La partecipazione è aperta a tutti, basta cliccare su https://zoom.us/j/9894291068.

Per informazioni ufficiostampa@cooperica.it

ufficiostampa@cooperica.it