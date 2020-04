Alpini di Mondovì consegnano altre forniture a nove strutture per anziani e disabili del Monregalese e delle Langhe

Nuovo, fondamentale gesto di solidarietà in tempi di emergenza Coronavirus da parte degli Alpini di Mondovì, che nella giornata di sabato 4 aprile 2020 hanno consegnato dotazioni a nove strutture per anziani e disabili del Monregalese e delle Langhe, ubicate precisamente a San Michele Mondovì, Rocca de' Baldi, Farigliano, Niella Tanaro, Bastia Mondovì, Dogliani e nei rioni di Mondovì (Borgato, Piazza e struttura suore Teresiane).

"Attraverso i contributi generosamente offerti dai nostri soci e simpatizzanti - ha proseguito Gazzano - abbiamo acquistato attrezzatura per l'ospedale di Mondovì, destinando per ora la somma di 10mila euro, e aderito a iniziative di altre associazioni. Presto saremo in grado di soddisfare altre richieste e ricordo, per chi vuole contribuire, il conto corrente in essere presso il Banco Azzoaglio (IBAN: IT 06 B 03425 46480 000000001020)".