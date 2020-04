Chiusa Pesio: il Comune distribuisce mascherine ai cittadini nati nel 1950 o prima

Il Comune di Chiusa Pesio distribuisce mascherine a cittadini nati nel 1950 o prima.

Protezione Civile, Volontari Civici o l'amministrazione comunale consegneranno le mascherine direttamente in buca, pertanto si invita la popolazione a non aprire a nessun altro, onde evitare truffe e raggiri.

Per chi volesse fare rischiesta: 0171 734009 (9-12:30/14:30-16:30); covid19.chiusadipesio@gmail.com; Facebook: Comune di Chiusa di Pesio.

"La mascherina - ricorda l'Amministrazion - non è un invito a uscire, ma un piccolo dono per prenderci cura gli uni degli altri. È fondamentale mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone, lavare frequentemente le mani e, quando non è necessario, rimanere a casa".