Coronavirus, Bergesio – Centinaio “Sconti per chi prenota italiano nel dl Cura Italia”

“Mentre il ministro competente, in questa fase importante si dimentica del turismo, fiore all’occhiello del Paese, la Lega ha presentato un emendamento al Cura Italia che consente a tutti di poter usufruire di un voucher di 250 euro a testa per prenotare la prossima vacanza in Italia. Un provvedimento di buonsenso con il quale abbiamo raccolto, a differenza di altri che lo promettevano, il grido di dolore di tanti professionisti, di tante consolidate realtà rimaste ignorate e che fino a qualche mese fa, diffondevano il nome dell'Italia, le bellezze della sua cultura, le eccellenza della sua enogastronomia nel mondo intero”.



Lo scrivono in una nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio.