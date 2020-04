Lagnasco, oggi la distribuzione delle mascherine ai cittadini donate dalla ditta Amambiente

Saranno distribuite nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, a tutti i lagnaschesi, le mascherine chirurgiche da indossare per uscire in caso di necessità dalla propria abitazione.

Sono state donate dalla ditta Amambiente e, nella mattinata odierna, con tutte le dovute precauzioni per le mascherine e per gli operatori, sono state imbustate per ogni singolo nucleo famigliare, pronte per essere distribuite. Saranno recapitate nella buca delle lettere delle singole abitazioni, unitamente alle istruzioni del Ministero della Salute per il loro utilizzo ed all’invito dell’Ordine dei Medici di Cuneo ad indossarle. La preparazione delle buste e la distribuzione è effettuata dai volontari per l’emergenza (consiglieri comunali, Protezione Civile, Pro Loco e Alpini)