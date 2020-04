L'Anioc di Fossano dona mascherine lavabili ad associati e forze dell'ordine

Il nostro Paese sta attraversando un momento particolarmente significativo e difficile, dovuto all’emergenza del corona virus .





In questa fase davvero delicata dal punto di vista sociale e sanitaria, abbiamo tutti il dovere contribuire e di essere solidali.

Pertanto l’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) Fossano ha deciso di aderire alla raccolta fondi per trovare le risorse con cui produrre mascherine lanciata dall’Unione del Fossanese, versando la somma di 450 euro 0 per l’acquisto di mascherine in tessuto lavabile, da donare ai propri associati Fossanesi ed alle forze dell’ordine di Fossano quale tangibile ringraziamento per la loro responsabile operosità in questo difficile momento, e nel contempo dare un piccolo ma sentito contributo aiutando la Protezione civile e gli altri operatori impegnati a fronteggiare l’emergenza corona virus