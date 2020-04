Quarantena non ti temo: #iorestoacasa a cucinare spaghetti aglio, olio e peperoncino

La quarantena avanza e le provviste in frigorifero cominciano a scarseggiare, proprio quando in televisione passa l’ennesima replica di 4 ristoranti. Mentre ammiriamo piatti succulenti divorati da Alessandro Borghese e dai ristoratori ci chiediamo se esiste una ricetta di grande sapore, ma da preparare con i pochi ingredienti a disposizione, che però non mancano mai in ogni cucina di casa.

Per ribaltare il risultato, abbiamo chiesto aiuto a Kevin Nari, giovane chitarrista dei Controvento Nomadi Tribute Band che, sta trascorrendo i giorni di “clausura” forzata a Cuneo dalla compagna Anna Marchiaro.

Il buon Kevin, oltre alla musica, ama cucinare deliziosi manicaretti e, nel tempo del #iorestoacasa, ha preparato un primo piatto semplice in grado di regalare grandi soddisfazioni. In fondo, una pasta veloce aglio, olio e peperoncino ha sempre il suo perché. Voto: diesci!