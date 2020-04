Saluzzo, l'azienda Gullino l’azienda si impegna in prima linea e invita a donare alle realtà del territorio

Gullino srl, azienda di Saluzzo nota per la produzione di kiwi e mele, fa appello alla solidarietà e invita a fare una donazione alle diverse realtà sanitarie del territorio saluzzese per sostenere tutte le attività mediche necessarie nella lotta al coronavirus. Per questo l’azienda ha sostenuto la Croce Verde di Saluzzo e il Presidio Ospedaliero di Saluzzo nell’acquisto di dotazioni di sicurezza per il personale e monitor per il controllo dei parametri vitali.

L’appello di Gullino punta dritto al cuore, a donare ciò che possiamo e non dimenticare che la sanità è la culla della nostra Italia. Per ringraziare i donatori la Gullino invia direttamente a casa una copia del libro “Le Avventure di Kiwito e Galita”, un utile strumento per aiutare i più piccoli ad affrontare questo difficile momento.

“In questa fase - spiegano gli amministratori aziendali - così delicata non potevamo restare in silenzio. Per questo abbiamo scelto di stimolare in modo diretto ed incisivo le donazioni, pensando anche allo sforzo che la sanità affronterà dopo questa emergenza. I bisogni non finiranno con il mese di aprile. Questo è ciò che faremo ogni volta che il nostro territorio ci chiederà di esserci perché, in fondo, la terra che lavoriamo, i servizi che usiamo e le persone che amiamo vengono tutte da qui. Lo facciamo anche a nome di tutti i nostri collaboratori che nel rispetto delle misure di sicurezza continuano a lavorare per garantire il flusso nella filiera agroalimentare. Per questo abbiamo scelto di fare una donazione, noi per primi.”

LE AVVENTURE DI KIWITO E GALITA

Il libro, prodotto e pubblicato nel 2019 dall’azienda saluzzese, è nato con lo scopo di avvicinare i bambini ed educarli al consumo di frutta e verdura. E’ così che Kiwito, un buffo kiwi, e Galita, una croccante mela, combattono contro alcuni arcinemici degli umani come il mal di denti, l’insonnia, il colesterolo e molto altro.

COME DONARE E RICHIEDERE UNA COPIA DEL LIBRO?

Dopo aver donato, versando l’importo desiderato ad una delle realtà indicate sotto, scrivi una mail all’indirizzo gullino.social@gmail.com.

Sarà sufficiente dichiarare di aver donato e comunicare il proprio indirizzo postale per ricevere a casa una copia del libro “Le Avventure di Kiwito e Galita” e tanti disegni da colorare. ASL CN 1 (UBI Banca Filiale di Cuneo Via Roma 13BIBAN: IT40K 0311110201 000000032341 Swift: BLOP IT 22 intestato a: Azienda Sanitaria Locale CN1 causale: "Donazione Covid-19" seguito da cognome, nome, codice fiscale del benefattore) Croce Verde Saluzzo (Cassa di Risparmio di Saluzzo IBAN IT58X0629546770000000013035