Spendiamoci, a Cuneo da domani (a partire dalle 8,30) è possibile richiedere i Buoni Spesa

Si è conclusa la riunione odierna del Centro Operativo Comunale.



Il punto principale è la distribuzione dei BUONI SPESA. Da domani, lunedì 6 aprile (a partire dalle 8.30), sarà possibile presentare a domanda per accedere al contributo.



La richiesta può essere effettuata compilando online il modulo pubblicato al seguente link https://forms.gle/ZSbNu6xwZ9zHzDmPA (il form attualmente è disattivato e la compilazione sarà possibile esclusivamente a partire da lunedì mattina) oppure chiamando il numero telefonico 0171-444.700 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30).



Possono fare richiesta tutti i cuneesi che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria e che quindi sono impossibilitati a reperire beni di prima necessità come generi alimentari e farmaci.



Prima di procedere alla compilazione della domanda, si consiglia vivamente di consultare la pagina web http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo/spendiamoci-buono-spesa-alimentare.html, dove si possono trovare tutte le informazioni e i dettagli su requisiti [ATTENZIONE: una delle domande poste è “In quale requisito rientri ?”, quindi consigliamo di verificare la propria condizione prima di compilare], criteri di concessione, entità dei buoni, modalità di erogazione e di utilizzo dei buoni spesa.

Sta arrivando al termine la distribuzione delle mascherine agli ultra settantenni. Nella giornata odierna (o al massimo domani) saranno completate le consegne da parte dei volontari della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Alpini (ricordiamo che gli incaricati, suonano al campanello solo per accedere agli androni dei palazzi dove si trovano le buche condominiali, e che nessuno suonerà per chiedere di entrare nelle abitazioni private).



La situazione di emergenza continua però a richiedere massima allerta anche a Cuneo. Si ribadisce quindi la necessità di prestare attenzione alle disposizioni e quindi evitare di uscire da casa, salvo che per recarsi al lavoro e per motivi di assoluta urgenza o di salute. Si raccomanda la massima collaborazione e responsabilità nel seguire le disposizioni, per non vanificare gli sforzi che tutti stiamo facendo in questa situazione. Stare a casa è la regola principale.



Si ricorda a tal proposito che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 3 aprile 2020, nel ribadire la proroga delle disposizioni straordinarie fino al 13 aprile in linea con il Decreto del Governo, ha introdotto alcune importanti novità per restringere ulteriormente il rischio di contagio:



· vietata ogni attività sportiva all’aria aperta, salvo brevi uscite nei pressi della propria abitazione che sono consentite solo entro una distanza massima di 200 metri



· estesa in modo specifico anche ai mercati la regola che vi si possa recare una sola persona per nucleo familiare, esattamente come già previsto per tutti gli altri esercizi commerciali



· badanti e colf possono proseguire l’attività lavorativa solo in caso di assistenza necessaria per persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti



Donazioni per la solidarietà alimentare



Le donazioni a favore del Comune di Cuneo vengono destinate esclusivamente alla solidarietà alimentare.



E’ possibile donare con un bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”. Per maggiori informazioni: http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo/donazioni-al-comune-per-la-solidarieta-alimentare.html



Numeri utili per richieste di informazioni e chiarimenti, segnalazioni di difficoltà particolari



Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui. Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia.



Il Comune di Cuneo ha attivato il numero unico 0171.44.44.44, operativo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti.



Per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato, si può chiamare invece il Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (tel. 0171-334666). Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.