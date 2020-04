Tarantasca: salgono a quattro i casi positivi al Coronavirus, due sono operatori sanitari

A Tarantasca i casi positivi al test del Coronavirus salgono a 4.A dare la notizia è il sindaco Giancarlo Armando.

"Questa settimana sono stati riscontrati altri 3 positivi". Dei quattro contagiati, 2 sono operatori sanitari in quarantena domiciliare, uno in terapia intensiva e uno in cura senza terapia intensiva.

"Stanno tutti bene - assicura il consigliere - e sono sottoposti alle cure e stanno reagendo discretamente bene". Nel paese salgono quindi a 18 gli isolamenti fiduciari, di cui tre già terminati.