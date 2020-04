Tarantasca in lutto per la morte di Silvana, giovane madre di tre figli

Lutto a Tarantasca, dove stamattina 6 aprile si è diffusa la notizia della morte di Silvana Laugero, assistente sociale e mamma di tre figli che avrebbe compiuto 47 il prossimo 30 giugno.

La donna aveva scoperto di avere un tumore un anno fa. E' deceduta in ospedale, dove si trovava ricoverata. Era anche donatrice attiva del gruppo ADAS donatori sangue Tarantasca.

Sposata con Christian Piumatti, direttore del coro degli alpini di Tarantasca, aveva tre figli, Anna di 20 anni, Marco e Matteo, 17 e 15 anni.

Silvana lascia anche i genitori e il fratello Stefano.

Il sindaco Giancarlo Armando, raggiunto al telefono, non ha potuto che esprimere le condoglianze alla famiglia a nome di tutta la comunità. "E' un grande dolore. Non ci sono molte cose da dire in circostanze come queste, se non stringersi al dolore di tutti i suoi cari".