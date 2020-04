Acquista nelle Farmacie online, con i codici sconto di Topnegozi

In questo difficile periodo caratterizzato dall'allerta del Coronavirus e dall'isolamento in casa sono sempre di più gli italiani che decidono di acquistare nelle farmacie online, trainati dalle numerose offerte e dai coupon sconto tipici dei negozi virtuali.

Quello degli e-commerce farmaceutici è uno dei settori che, con la pandemia, hanno registrato un'impennata degli acquisti, soprattutto nelle prime settimane della crisi sanitaria. Un boom confermato dai dati Nielsen sull'andamento delle vendite online dei prodotti di largo consumo, in rialzo nella prima settimana di marzo dell'80% rispetto all'anno precedente. L'incremento delle vendite è stato garantito soprattutto dai prodotti legati alla paura Covid-19, mascherine a protezione del viso, igienizzanti per le mani, guanti) ma anche da vitamina C e antipiretici.

Le farmacie online volano spinte dal coronavirus

La quarantena forzata, imposta per arginare il diffondersi della pandemia, sta cambiando profondamente le abitudini di acquisto degli italiani. Mai come in questo momento l'e-commerce ha l'occasione per mettere le ali, sopperendo alle mancanze dei negozi fisici. In Italia la crescita degli acquisti nelle farmacie digitali era già bell'e che avviata, ma l'emergenza Covid-19 ha spinto ancora più persone a rivolgersi al web per acquistare medicinali e mascherine.

Nelle prime settimane dell'emergenza Coronavirus i principali e-commerce farmaceutici hanno visto crescere le visite notevolmente rispetto ai mesi precedenti. Nell'affollato settore, tra le farmacie più conosciute ci sono Amica Farmacia, eFarma, Lloyds Farmacia e Pharmasi, tutte insieme registrano svariati milioni di visite mensili. Su questi siti web è possibile acquistare medicinali senza obbligo di prescrizione (Sop), integratori, cosmetici, alimenti per l'infanzia, prodotti per l'igiene personale e per la casa, ricevendoli a domicilio in tempi rapidi e a costi più bassi in confronto alle farmacie tradizionali.

Non può ovviamente mancare la categoria dei farmaci da banco (Otc), cioè di quei prodotti che possono essere acquistati senza dover esibire la ricetta del medico.

Mentre per i farmaci con prescrizione è obbligatorio recarsi in una farmacia fisica, per quelli da banco è possibile tranquillamente rivolgersi alle farmacie online.

Farmacie online, trainate dai codici sconto

Il settore delle farmacie online è trainato da un settore parallelo, quello dei coupon sconto, che altro non sono che codici alfanumerici da inserire in fase d'ordine per ottenere una riduzione sul prezzo d'acquisto.

Questo significa che tutte le farmacie online, oltre agli sconti applicati singolarmente ad ogni prodotto, aggiungono quest'altra formula di risparmio, ossia i coupon sconto digitali.

Dove trovare i codici sconto per le farmacie

