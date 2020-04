Dalla dieta all’aria che respiriamo: i consigli per restare a casa in salute

Di questi tempi molti italiani si stanno rendendo conto di una cosa: la casa diventa un luogo essenziale per la nostra sicurezza, e per il nostro benessere. In realtà è sempre stato così, ma da quando l’emergenza sanitaria ci ha costretti a viverla 24 ore su 24, questo aspetto è diventato più evidente che mai.

Ecco perché in tanti si stanno rendendo conto della necessità di cambiare qualche abitudine, e di limitare alcune routine che possono creare parecchio fastidio in casa, oltre a diverse conseguenze sulla salute. Vediamo dunque quali sono i consigli per vivere questa situazione migliorando il nostro benessere, dalla dieta ideale agli esercizi fisici, fino ad arrivare all’aria che respiriamo.

Dieta: ecco i consigli del Ministero della Salute

Movimento fisico ridotto a zero, o quasi, e tendenza a fiondarsi sul cibo per via dello stress: in sintesi, il rischio di fare del male al nostro organismo ora che restiamo in casa tutto il giorno è sempre dietro l’angolo.





Per questo motivo, il Ministero della Salute ha pubblicato un vademecum sulle buone abitudini da tenere a tavola, che in fondo non differiscono molto da quelle teoricamente quotidiane. Bisogna aumentare il consumo di frutta e verdura, e cercare di limitare le porzioni dei pasti principali, spezzettandoli in 4 o 5 spuntini. Prendendo poco sole, inoltre, è consigliabile assumere alimenti ricchi di vitamina D. Infine, sì allo “slow food”, dunque occorre mangiare con calma, senza fretta e seduti tutti insieme a tavola.

Qualità dell’aria e fumo

Quando pensiamo all’inquinamento atmosferico tendiamo a sottovalutare l’aria che respiriamo in casa. Anche la qualità di quest’ultima è fondamentale, soprattutto ora che passiamo tutta la giornata tra le mura domestiche.

Alcuni vizi come il fumo possono diventare davvero fastidiosi in questo momento, anche per chi è solitamente abituato a fumare fuori casa. In queste situazioni, esiste un’alternativa molto utile, ovvero le e-cig: sul web si possono reperire e acquistare alcuni dispositivi di questo tipo e i diversi liquidi per sigarette elettroniche, come quelli di Blu ad esempio, ricevendoli direttamente a casa propria. Questi device, oltre a rilasciare meno sostanze dannose rispetto al fumo, sono anche meno fastidiose per chi ci sta vicino e per chi vive la casa insieme a noi, rilasciando nell’aria solo vapore acqueo.

Esercizio fisico

C’è chi corre le maratone sul balcone ( e non è uno scherzo ), e chi invece cerca qualche soluzione meno “professionale” per mantenersi in forma. Da questo punto di vista, non mancano gli esercizi che tutti noi possiamo fare in casa, e lo stesso discorso vale per le app per smartphone.

Possiamo infatti scaricare alcuni software ricchi di consigli, che in certi casi agiscono come dei veri e propri personal trainer virtuali. Inoltre, è possibile consultare un’altra guida del Ministero della salute, stavolta orientata all’attività fisica da fare fra le quattro mura domestiche. Un vero mantra, soprattutto per chi lavora molte ore al PC per via dello smart working.