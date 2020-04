La raccolta fondi che raddoppia il valore di chi versa, ecco come funziona

In questo periodo di emergenza, Fondazione CRC è impegnata a rispondere all'emergenza Coronavirus attraverso una serie di misure straordinarie che hanno già portato allo stanziamento di oltre 1 milione di euro per interventi in ambito sanitario e sociale.

Ognuno di noi può fare la sua parte e ogni piccola azione può essere fondamentale, in questo momento, per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza. Per questo, abbiamo deciso di promuovere donazioni di privati e imprese attraverso l’apertura di un conto corrente dedicato. Ogni donazione andrà ad aumentare la capienza del Fondo Emergenza per il Sociale e la Fondazione raddoppierà ogni importo che verrà raccolto, fino a un massimo di 10 mila euro a donazione.

COME DONARE:

Fai la tua donazione sul conto corrente intestato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e aperto presso UBI Banca, filiale di Cuneo - Via Roma 13

IBAN IT 23 F 03111 10201 0000 0000 6000



Il bonifico (tipo ordinario) dovrà esser disposto con la seguente causale:

“Erogazione a favore del bando Emergenza per il Sociale + Codice Fiscale del donante”.



Si segnala che l’erogazione liberale in denaro beneficia di importanti agevolazioni fiscali previste dall’articolo 66 del DL 17 marzo 2020 n° 18, cosiddetto “Cura Italia”.

Tutte le donazioni ricevute verranno destinate a progetti in provincia di Cuneo per supportare le persone e le famiglie in condizione di maggiore fragilità sociale e isolamento forzato a causa del Coronavirus.