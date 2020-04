Gli Auguri di Buona Pasqua dallo staff della New Group PV di Busca

Niente impedisce al sole di sorgere di nuovo, neppure la notte più oscura. Poichè oltre la nera cortina della notte c’è sempre un alba che ci aspetta. (K. Halil Yibran)

“Cari clienti ed amici, il momento che stiamo attraversando non è facile per nessuno, sicuro non ce lo aspettavamo.

Noi dell’Agenzia New Group PV - come tutti - stiamo e restiamo a casa per riuscire a sconfiggere il quell nemico invisibile che si chiama Coronavirus.

Siamo ormai prossimi a Pasqua. Una Pasqua diversa dove non si pensa a viaggiare, organizzare pranzi insieme con parenti ed amici. Un motive in più per ricordarci di come è stato bello l’ultimo viaggio fatto in comitiva o individuale, le bellezze ed il cibo che abbiamo assaporato o una risata fatta insieme.

Speranzosi di tornare a lavorare al più presto per voi con più entusiasmo di prima, le nostre proposte per il future le potete trovare come al solito sul nostro sito web.

Quest’anno crcheremo di valorizzare la nostra bella Italia con tour in Sicilia e soggiorni al mare in Puglia (Vieste) con le sue grandi spiagge ed il suo mare cristallino.

Tutto lo staff della New Group PV vi manda un abbraccio virtuale e vi porge gli Auguri di una Buona e Serena Pasqua”.

I recapiti dell’affermata agenzia di Busca sono: 0171.943081, www.newgrouppv.it e info@newgrouppv.it.