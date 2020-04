Bra, con l’Istituto Comprensivo Bra1 la scuola entra in ogni casa

Nella situazione di emergenza Covid19, la scuola ha il dovere primario di raggiungere i suoi studenti e di offrire strumenti misurati alla fisionomia di ciascuna classe: ogni Dirigente e tutti gli insegnanti conoscono bene ogni realtà e mettono in campo la loro esperienza e la loro sensibilità per ottenere i risultati migliori.

E’ quanto accade a Bra all’Istituto Comprensivo1. In modo graduale e misurato, nel rispetto di tutte le esigenze degli utenti e della presa di coscienza del momento storico in atto, sono state attivate diverse modalità di lavoro e utilizzati più canali comunicativi per un’efficace Didattica a Distanza.

A tal proposito e a chiarimento delle azioni della scuola, la Dirigente ha pubblicato un videomessaggio per tutte le famiglie sul canale youtube dell’IC bra1, il cui link, visibile sul sito istituzionale, è stato inviato a tutti i rappresentanti di classe e sezione per raggiungere in modo capillare tutte le famiglie.





Sono stati attivati tutti i sistemi comunicativi possibili implementati in modo opportuno per la situazione di emergenza e per consentire lo svolgimento delle lezioni anche a distanza. Gli strumenti utilizzati sono: il registro elettronico, disponibile per la scuola primaria e secondaria, che offre attualmente la possibilità di inserire lezioni e assegnare lavori con relativa restituzione e correzione e le applicazioni web della GSuite, utilizzate nel nostro istituto da ormai 4 anni. La Gsuite, con i suoi numerosi strumenti di produttività per il cloud computing e per la collaborazione, consente di svolgere lezioni sincrone con la Classroom, di somministrare e ricevere lavori individuali e di comunicare agevolmente con i ragazzi sugli stream dei corsi attivati.





Numerosi gli incontri dei gruppi classi in videoconferenza organizzate dagli insegnanti: dai felici e sorridenti saluti dei più piccini dell’infanzia, alle “vere lezioni” dei ragazzi di primaria e secondaria. Comune a tutti i docenti è l’intento di ricreare, in modo diverso e creativo, anche se virtuale, il desiderio di stare insieme per condividere idee, per scoprire cose nuove, argomentare e perchè no...anche scherzare!





Molti insegnanti desiderosi di imparare, si sono improvvisati “webmaster”: hanno creato con Sites di Google preziosi siti “personalizzati” (sicuri e non indicizzati sul web) dedicati alle famiglie dei ragazzi e dei bambini della scuola dell’infanzia. Un luogo virtuale in cui, attraverso caroselli di foto, videolezioni, videomessaggi e moduli sotto forma di quiz, si raccolgono spicchi di vita scolastica e si propongono lavori articolati e strutturati, calibrati ad hoc per ogni classe o sezione.





Le riunioni in videoconferenza e la continua formazione a distanza, garantite dall’animatrice digitale e dallo Staff, accompagnano il percorso già avviato da tempo di acquisizione di competenze digitali e utilizzo delle stesse da parte di tutta la comunità educante ma, sempre in progress.





Per quanto riguarda i dispositivi scolastici, affidati ai ragazzi in comodato d’uso, l’Istituto ha predisposto un S.O.S. Digitale indicando una mail specifica e docenti preposti al servizio, con l’obiettivo di fornire assistenza a distanza utilizzando un programma, preventivamente installato su ogni device, per controllo remoto.

L’Istituto, inoltre, ha messo a disposizione delle famiglie un servizio di consulenza psicologica telematica gratuita, gestito dalla Dott.ssa Allocco che da alcuni anni collabora con la scuola e con i docenti.