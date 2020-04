Capacità negative

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del S.Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza

Da quasi un mese, riceviamo telefonate al numero del Trauma Center di persone che ci affidano domande, paure e solitudini. Parole che sanno di ignoto e di attesa: tormenti, a volte, più intensi del male.

Non è predisposta la mente per stare nel dubbio. Qualcuno rincorre notizie, soluzioni e colpevoli, in una ricerca spasmodica di prevedibilità.

Oggi mi è venuto in mente il concetto di “capacità negativa”. A parlarne, nell’ottocento, fu il poeta John Keats. La definì come l’arte di stare nelle incertezze e nei dubbi con solidità ed umiltà, senza inseguire difensivamente l’azione, il ragionamento e la facile rassicurazione.

Ci sono cose che non possiamo controllare: la durata e l’entità della pandemia, il comportamento degli altri, le nostre emozioni ed il rischio di ammalarci. Dobbiamo essere consapevoli ma non rinunciatari, per dirigere le nostre energie a ciò che possiamo controllare davvero.

La capacità negativa ci insegna a guidare senza pilota automatico e ci affranca dagli schemi rigidi e precostituiti. Rende questa crisi un’occasione, dolorosa ma preziosa, per aprirci al cambiamento.

Gli psicologi del Trauma Center sono contattabili nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14 al numero 0171-641136.