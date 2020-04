A Savigliano da mercoledì sarà attivo lo sportello di ascolto telefonico per l'emergenza Covid-19

In questi giorni di emergenza sanitaria, sempre più cittadini si trovano a dover fronteggiare situazioni di difficoltà emotiva nella gestione di ansia e stress e nel dover affrontare momenti di solitudine causati dalla lontananza di parenti e amici.

Per questi motivi il Comune di Savigliano si è organizzato per aprire uno sportello di ascolto telefonico con l’aiuto di professionisti (psicologi e psicoterapeuti) presenti sul territorio che hanno immediatamente dato la propria disponibilità a titolo di volontariato.

Tale servizio è coordinato da Psicologi per i Popoli Piemonte, organizzazione da sempre impegnata nella gestione dell’emergenza e che già opera a supporto dell’Azienda Sanitaria Locale.

Lo sportello lavorerà in sinergia con le altre realtà presenti in città. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini saviglianesi ma in particolar modo alle persone che più risentono di questa situazione e che sono più vulnerabili e fragili, come ad esempio gli over 65 o i genitori che devono aiutare i bambini ad elaborare e gestire queste giornate.

Le persone potranno contattare telefonicamente gli specialisti che saranno pronti ad ascoltarli, cercando così di alleggerire il peso psicologico che questa situazione di emergenza nazionale porta con sé.



Ogni psicologo/psicoterapeuta ha dato una disponibilità oraria in cui essere contattato: