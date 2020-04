Al via la distribuzione dei buoni spesa nel comune di Borgo San Dalmazzo

Prende avvio nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile, la raccolta delle domande per l’attribuzione dei buoni spesa istituiti dal Governo con l’Ordinanza n. 658 ai cittadini residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo.

Come noto, il Governo ha stanziato 400 milioni di euro per un Fondo di solidarietà alimentare, destinato ad aiutare le persone e le famiglie più esposte agli effetti economici dell’emergenza epidemiologica in corso.

Ai Comuni della provincia di Cuneo sono stati destinati complessivamente 3,3 milioni di euro, di cui 625 mila ai 53 Comuni facenti parte del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

I cittadini che vogliano presentare domanda potranno contattare telefonicamente il punto di raccolta messi a disposizione dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. Per i Comuni di Borgo San Dalmazzo, Moiola, Robilante, Roccasparvera, Roccavione e Sambuco basta telefonare al numero 0171 334685





Una volta raccolte le informazioni per la domanda, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese stabilirà l’importo dei buoni spesa da assegnare attraverso l’applicazione dei criteri definiti insieme ai Comuni, e tramite la Protezione civile locale consegnerà fisicamente i buoni ai richiedenti presso la loro abitazione, facendo sottoscrivere il modello di autocertificazione.





Gli operatori valuteranno le situazioni con particolare attenzione alle seguenti categorie:

nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID 19

partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello ministeriale

nuclei privi di occupazioni non destinatari di altro sostegno economico pubblico

soggetti titolari di precedenti progetti (Borse Lavoro, Tirocini, Progetti Socializzanti, ecc.) attualmente sospesi

soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato, decaduto o con importo mensile non sufficiente alle necessità del nucleo

nuclei monoparentali

adulti e/o anziani soli senza rete parentale e in difficoltà economica





Gli importi assegnati saranno settimanali e basati sulla composizione del nucleo, con attenzione alla presenza di minori o soggetti con disabilità, e all’eventuale canone di affitto.

I buoni saranno utilizzabili negli esercizi commerciali che avranno manifestato ai Comuni la loro disponibilità a convenzionarsi, i cui elenchi saranno pubblicati e aggiornati sui siti dei Comuni stessi.

L’importo a disposizione per il Comune di Borgo San Dalmazzo è di 65.962 euro.