Coronavirus, Gualtiero Chiaramello (FIVA): "Situazione durissima per gli ambulanti, servono aiuti concreti. Il timore dei cittadini renderà dura la ripartenza"

"L'equivalenza mi pare chiara: meno punti vendita disponibili, od orari ridotti, uguale più gente chiusa nello stesso posto. Un mercato, se ben gestito secondo le disposizioni governative di sicurezza, aiuta sicuramente nel ridurre le possibilità di assembramento".

A parlare è Gualtiero Chiaramello, presidente provinciale della FIVA (il sindacato dei venditori ambulanti), che ci aiuta a dare uno sguardo più concreto e specifico alla categoria dopo quasi un mese di restrizioni anti Coronavirus.

Il decreto governativo dell'11 marzo permette la vendita al pubblico di soli prodotti alimentari nei centri della grande distribuzione, nei negozi e ovviamente anche nei mercati ambulanti cittadini e rionali; la successiva ordinanza regionale del 22 marzo inasprisce ancora le misure, rendendo possibile tenere aperti i mercati solo se i sindaci sono certi di poter garantite le distanze di sicurezza e un presidio della locale Polizia Municipale.

Eventualità che comporta coraggio e impegno a livello logistico da parte delle amministrazioni, caratteristiche non scontate (ma non per demerito delle amministrazioni stesse), specie in un periodo che offre molte più domande che risposte. E nessuna di queste particolarmente semplice. La conseguenza, come ciascuno di noi ha potuto accorgersi in queste settimane, è stata la chiusura di moltissimi mercati nei centri abitati della provincia.

"Dalla Regione bisognava arrivasse una decine più netta: o tutti chiusi o tutti aperti, senza scaricare la responsabilità sui sindaci - commenta Chiaramello - . Con i mercati a macchia di leopardo l'approvvigionamento dei prodotti e la loro conservazione vengono messi seriamente a rischio".

Caso particolare le "7 sorelle", tra cui soltanto Cuneo ha deciso di mantenere inalterati gli appuntamenti cittadini e di quartiere: "L'esempio del capoluogo è sicuramente ottimo: pur se molto meno frequentato, il mercato del martedì viene gestito mantenendo il massimo rispetto per le misure di sicurezza e ogni ambulante, oltre a rispettare le distanze tra i banchi (ora in numero molto minore del solito), si è dotato di paletti e segnalatori per permettere alla clientela di fare lo stesso. Insomma, la città è riuscita a ottimizzare concretamente quanto disposto dalla Regione e si sta rivelando una boccata d'ossigeno in un momento di vera asfissia, oltre a non lasciare che le persone si disabituino al frequentare i mercati cittadini e rionali".

Perché il commercio ambulante non è, ovviamente, esente dalle ricadute economiche devastanti della lotta al Coronavirus. "La situazione è gravissima: tolto il settore alimentare - continua Chiaramello - siamo tutti fermi e senza incassi da circa un mese. E pensare che quello dell'inizio della primavera è, di solito, un periodo più che buono per praticamente tutti i settori, quello della ripartenza dopo i mesi tradizionalmente "morti" di gennaio e febbraio".

Uno scenario drammatico, insomma, dove il futuro (lontano e vicino) non offre particolari speranze e il presente e il passato vedono lo spettro di quell'e-commerce che, ad oggi, appare l'unica soluzione "comoda e sicura" per i cittadini in cerca d'acquisti: "Una concorrenza che già prima ci faceva soffrire parecchio, ma che ora è quadruplicata. Si sarebbe dovuto fermare anche la vendita online di prodotti non di prima necessità, per equità" aggiunge il presidente FIVA. Che parla chiaro: "600 euro, sempre che si riescano a ottenere, risolvono poco. Senza aiuti concreti dalle istituzioni tantissime attività rischiano la chiusura".

"Questo significa nelle nostre speranze riduzione, spostamento o annullamento della tassa sul suolo pubblico e della TARI. Non servono finanziamenti o prestiti, ma indennizzi. E la possibilità di lavorare, anche poco, che è davvero fondamentale".

Per Chiaramello, però, le ombre di questo periodo si allungano anche in quella che le istituzioni negli ultimi giorni hanno individuato come la fase di "convivenza" con il virus, necessariamente caratterizzata da un qualche tipo di ripartenza delle attività commerciali: "Il timore nell'uscire di casa sarà duro a morire, e porterà a una minor frequenza. Prima di ritornare alla normalità, anche in questo senso, ci vorrà parecchio".