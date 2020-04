Coronavirus, Chiara Gribaudo: "I numeri piemontesi non tornano. Possibile che i dispositivi di protezione non arrivino nemmeno nelle case di riposo?"

"Anche la Toscana e il Lazio hanno effettuato più tamponi e, nonostante questo, registrano un numero di casi totali rispettivamente di circa la metà e di un terzo rispetto al Piemonte. È lecito domandarsi quali sarebbero i dati reali dei contagi in Piemonte, se la Regione avesse fatto un numero di tamponi comparabile con le altre regioni del Nord. Nel frattempo il presidente della Toscana Enrico Rossi ha acquistato 10 milioni di mascherine da distribuire gratuitamente ai suoi cittadini, dopodiché vieterà di uscire senza. Possibile che in Piemonte non si riesca a far avere dispositivi e mascherine in abbondanza nemmeno nelle case di riposo, che rischiano di diventare dei veri e propri lazzaretti? E che non si riesca ad aumentare il numero di tamponi per verificare innanzitutto la salute del personale sanitario? Senza dimenticare che proprio quel personale, ogni giorno in prima linea, ha gli stipendi fra i più bassi d’Europa. Sempre in Toscana la regione sta siglando un accordo con i sindacati che prevede un premio/incentivo per gli operatori sanitari direttamente in busta paga. Credo che sarebbe il minimo da garantire anche in Piemonte, dove l’emergenza è iniziata ben prima".