Dieci tablet nei reparti covid dell'ospedale di Cuneo: così i pazienti videochiamano la famiglia

Tra gli aspetti più drammatici dell'emergenza coronavirus c'è sicuramente la distanza e l'impossibilità di stare vicino a chi soffre, ai ricoverati in ospedale, ai pazienti delle case di riposo, ai propri cari che stanno soffrendo.

Ecco che il post condiviso da un'infermiera del Santa Croce di Cuneo, Elena Olivero, in cui racconta delle videochiamate tra i pazienti e le loro famiglie, grazie ad un tablet, ha suscitato grande emozione. La stessa che prova lei quando vede finalmente i sorrisi e le lacrime di gioia sui volti di chi sta combattendo la propria battaglia.

Ne sono stati forniti dieci, in vari reparti, proprio per superare questa distanza terribile. Sono stati donati dalla Croce Rossa.

Elena scrive sulla pagina Facebook dell'ospedale: "Oggi (sabato 4 aprile ndr) dopo 12 ore in reparto covid sono uscita stanca e con un viso segnato ma allo stesso tempo soddisfatta ed emozionata. Oggi ringraziando abbiamo avuto il tempo di utilizzare il tablet, di cui l'ospedale ci ha dotato. Abbiamo avuto la possibilità di far videochiamare i nostri pazienti e i loro parenti. Ad ogni videochiamata è stata un'emozione indescrivibile: dopo giorni di solitudine e paura (perché ammettiamolo che chi è in quel letto ha tanta paura!!) ho visto sorrisi, felicità e qualche lacrima di gioia nei loro occhi (e vi assicuro non ha prezzo poter assistere a queste emozioni)".

Il sorriso e la voce dei propri cari sono una potente medicina per chi sta male. E la tecnologia, for sta rendendo possibile tutto questo.