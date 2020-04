Dispositivi di protezione individuale per la Croce Rossa di Barge e la Croce Verde di Bagnolo Piemonte

La solidarietà non conosce colori, meno che mai nel mondo del soccorso. Venerdì 3 aprile scorso, il responsabile della sede di Barge della Croce Rossa, Paolo Peirone, ed un gruppo di volontari della Croce Verde di Bagnolo Piemonte si sono incontrati, presso la sede di questi ultimi, per scambiarsi una parte delle rispettive dotazioni di DPI (dispositivi di protezione individuale), ottenute soprattutto grazie alle numerose donazioni avvenute nei giorni scorsi ad opera di liberi professionisti, aziende, associazioni e privati cittadini.



“L’emergenza Covid-19 prosegue - spiegano i Volontari - non sappiamo quando terminerà, ma di certo non a breve. Per questo è importante che i soccorritori possano disporre di tutte le protezioni necessarie per poter garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza”.



“Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una vera e propria catena di solidarietà da parte della comunità che ci ha letteralmente commossi. La gente ha donato con generosità ciò di cui era in possesso, permettendoci di rifornire un poco i nostri magazzini: tute in Tyvec, camici in TNT, diverse tipologie di mascherine, calzari, cuffiette, guanti, disinfettanti, ecc., per questo abbiamo pensato di incontrarci e di scambiarci parte del materiale, affinché entrambe le associazioni possano avere a disposizione il materiale in quantitativi proporzionati. Abbiamo cercato di risanare un poco le rispettive carenze con ciò che rispettivamente avevamo ricevuto in maggiore quantità, anche se non si più parlare di esuberi: ogni settimana, sia a Barge che a Bagnolo, utilizziamo una quantità elevata di dispositivi, perciò il magazzino va continuamente rifornito, non senza difficoltà” aggiungono.



Soddisfatti il Presidente della Croce Verde di Bagnolo e il Responsabile della sede della Croce di Barge, che sottolineano l’importanza della collaborazione e della solidarietà tra le due associazioni di soccorso: “Sarebbe stupido non accorrere gli uni in aiuto degli altri. Siamo tutti soccorritori, per lo più volontari. Non ha importanza il colore della nostra divisa. Affrontiamo ogni giorno le medesime sfide, sappiamo bene che per vincere batta-glie così importanti come quella della lotta al Coronavirus, servono coesione, collaborazione e mutuo soccorso”, concludono.