Il corpo bandistico Alta Valle Tanaro suona a... distanza (VIDEO)

Un successo "evergreen", "The lion sleeps tonight", suonato singolarmente a distanza per dare vita a un risultato corale grazie a un accurato montaggio video: grazie alla tecnologia di oggi, il corpo bandistico "Alta Valle Tanaro" ha regalato una pillola di spensieratezza a tutti i suoi sostenitori in questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

"Ai tempi del Coronavirus - dichiarano dal direttivo del sodalizio -, anche la nostra banda ha sospeso da settimane ogni attività e i musici sono rimasti separati, ognuno a casa propria. La routine settimanale che conoscevamo bene, fatta di allenamento, lezioni e prove, è stata spezzata. La bellezza del suonare tutti assieme ci è stata portata via da un subdolo avversario invisibile. Tuttavia, ognuno dalla propria casa, è ancora possibile fare musica, e, unendo i contributi dei singoli artisti che compongono la nostra formazione, è stato possibile ricreare, anche se 'artificialmente', una straordinaria orchestra. Separati, ma uniti nello spirito e nel pensiero!".

Il risultato è davvero tutto da ascoltare...