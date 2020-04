Iniziativa solidale di Coldiretti Cuneo: ogni settimana 530 kg di ortofrutta e 1000 uova alle famiglia in difficoltà

Per aiutare a combattere le nuove povertà ed affrontare la crescente emergenza alimentare, nella Granda arriva un’iniziativa di solidarietà firmata Coldiretti.

Ogni settimana a partire da oggi, lunedì 6 aprile, Coldiretti Cuneo acquisterà dalle proprie aziende agricole e consegnerà ad Associazioni locali di volontariato una maxi spesa di prodotti agricoli di prima necessità, freschi e a Km zero: 530 Kg di ortofrutta e un migliaio di uova, che saranno distribuiti ai nuclei familiari bisognosi. Tra i prodotti ortofrutticoli consegnati oggi figurano carote di San Rocco Castagnaretta, patate, insalate, cipolle, mele Golden e kiwi.

“In quanto forza sociale radicata sul territorio – dichiara Roberto Moncalvo – ci impegniamo a costruire sinergie virtuose a beneficio della collettività e, soprattutto in queste settimane, non facciamo mancare il nostro sostegno concreto a chi non può nemmeno permettersi di fare la spesa, per consentire loro di mangiare prodotti della nostra agricoltura d’eccellenza, nel pieno spirito #MangiaItaliano”.

Non finisce qui: “I cittadini che lo desiderano potranno contribuire a moltiplicare il valore della nostra azione solidale – spiega Moncalvo – e raggiungere un numero ancor più ampio di famiglie in difficoltà, grazie alla nostra iniziativa della Spesa sospesa”.

La Spesa sospesa promossa da Coldiretti e Campagna Amica si ispira all’usanza campana del caffè sospeso, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo e che non ha i mezzi per saldare il conto.

Analogamente, tutti i cittadini possono devolvere un’offerta libera sull’IBAN della Fondazione Campagna Amica (IT43V0200805364000030087695) indicando come causale “Spesa sospesa - Nome, cognome e indirizzo completo del donatore”.

Settimanalmente Campagna Amica provvederà a tramutare gli importi donati in spesa per gli indigenti, ossia in pacchi di prodotti agricoli che andranno ad incrementare il paniere contadino che Coldiretti Cuneo consegnerà alle Associazioni per la distribuzione sul territorio.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it