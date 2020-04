La cricca degli “Amis d’l Carlevè” dona 2 mila euro all’ospedale di Saluzzo

L’Associazione “J’ Amis d’l Carlevè” ha donato all’Associazione “Officina delle idee” la somma di 2 mila euro per l’emergenza Covid 19 che sta toccando molto da vicino l’ospedale di Saluzzo.

Il festoso sodalizio nasce nel 2010 con l’intento di tenere viva la tradizione del Carnevale, molto sentita in zona, con il suo insieme di folklore e spirito di aggregazione dei giovani del territorio. L’idea di fondo è quella di fare gruppo, valorizzando al meglio le maschere che ogni nucleo interpreta, in rappresentanza del proprio Comune.

Con al timone un direttivo composto da dieci “vecchi”, viene annualmente redatto un calendario, confrontandosi con le Proloco e i Comuni, in base a tutte le iniziative e gli appuntamenti, in modo da soddisfare le esigenze delle tantissime Case di riposo, Scuole e Asili.

Si, perché il Carnevale ha una funzione di aggregazione giovanile, ma anche una funzione sociale, che alle volte non viene tenuta nella giusta considerazione: per tante persone il passaggio del carrozzone festante del Carnevale è motivo di vera gioia, atteso di anno in anno!.

Per questo la “cricca” - come viene chiamata al proprio interno - della quale fanno parte oltre 200 giovani in rappresentanza di una quarantina di Gruppi, avendo interrotto a metà il Carnevale 2020 ha deciso di donare quanto risparmiato all’Associazione “Officina delle idee” che – seppur in modo diverso si occupa di sanità locale sul territorio Saluzzese.