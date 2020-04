L'emergenza Coronavirus continua a Marene: altri due decessi e sale a 30 il numero dei contagi

Lutto a Marene per altri due decessi di pazienti positivi al Coronavirus.

Si tratta due persone anziane, un uomo e una donna, rispettivamente classe 1942 e 1953.

La città purtroppo tocca anche quota 30 contagi da Covid-19 tra i suoi cittadini. A dare gli aggiornamenti è la sindaca Roberta Barbero: "Siamo vicini alle famiglie ed esprimo le condoglianze a nome della cittadinanza, la comunità è affranta. La situazione resta grave e importante, chiedo a tutti di rispettare le ordinanze per riuscire a fermare il virus. No possiamo mollare".

La prima cittadina ha inoltre ricordato che come sempre non suoneranno le campane e non saranno affissi i manifesti.

Da domani a Marene saranno obbligatorie le mascherine per i commercianti. "Intanto come Comune ci stiamo dando da fare per distribuire le mascherine per prepararci alla seconda fase, preferivamo non distribuirle in un primo momento perché ci sembravano un incentivo a uscire di casa".