Multato perché a più di 200 metri da casa senza motivo: è successo a Tarantasca

Un messaggio inviato alla popolazione, il sabato sera, a bilancio della settimana. E' quanto sta facendo da qualche tempo il primo cittadino di Tarantasca, Giancarlo Armando.

Nella comunicazione risollecita i suoi cincittadini a restare a casa, evidenziando come le misure restrittive siano state prorogate per il momento fino al 13 aprile.

Ma soprattutto avvisa che i controlli sono serrati e le sanzioni anche. "Non bisogna andare per il paese per fare due chiacchiere. Non si può. Proprio oggi pomeriggio - sabato 4 aprile - un nostro concittadino è stato multato dai finanzieri perché trovato fuori dal raggio d'azione di 200 metri da casa... sono minimo 400 euro!!!"

Sul fronte contagi sono 18 gli abitanti di Tarantsca sottoposti a tampone: tra questi 11 negativi, 1 in attesa di esito e 4 positivi. Dei 4 positivi 2 sono operatori sanitari in quarantena domiciliare e in buono stato di salute.

Un positivo era in terapia intensiva e in questi giorni ha avuto una brillante ripresa reagendo alle cure e a breve lascerà il reparto. Il quarto era in ospedale per altre cure ed è stato contagiato durante la degenza. Attualmente risulta in cura presso l'ospedale. Vi sono stati fino ad oggi 18 isolamenti domiciliari fiduciari di cui 3 già terminati e 6 in scadenza tra oggi e domani: stanno tutti bene e sono quotidianamente monitorati dai medici dell'Asl.