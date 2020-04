Peveragno, mascherine alla popolazione: "Non perdiamo tempo! Per la salute non ci sono spese più o meno importanti"

"Con la pazienza, fortuna, tenacia e tanto rispetto per il prossimo, forse nella nostra piccola comunità potremo risparmiarci tanti lutti".

Sono parole del sindaco di Peveragno Paolo Renaudi - riferite ovviamente alla situazione di attuale crisi sanitaria legata al Coronavirus - , ma vengono riprese anche dal gruppo di minoranza "Peveragno Continuità e Innovazione" nel rispondere alla lettera della Giunta sulla consegna di mascherine di protezione alla popolazione.

Secondo gli scriventi "dotare la cittadinanza di mascherine è una "scelta di politica sanitaria, a nostro avviso, sensata e utile che salvaguarda la salute di tutti", e sostenere che "dotare di mascherina circa 2500 nuclei familiari Peveragnesi rappresenta una spesa importante" non li trova affatto d'accordo: "Noi riteniamo, e lo ritiene la popolazione tutta, che per la salute non ci siano spese importanti o meno importanti. A nostro avviso le scelte vanno fatte anche perché, sarà ovvio ma sacrosanto, di salute ce ne è una sola".

Il gruppo di minoranza, insomma, invita a non perdere tempo, giacché le mascherine utili allo scopo possono essere reperite sia da aziende locali come dalla sartoria di casa.