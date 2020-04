San Michele Mondovì ai tempi del Coronavirus: il grazie del sindaco

"Sono tempi difficili per tutti, in cui su ogni fronte, personale e pubblico, si capisce l'importanza della collaborazione e del rispetto reciproco. È per questo motivo che voglio arrivare nelle case dei miei compaesani e tra le realtà presenti sul territorio, a nome mio e dell'amministrazione comunale, per ringraziare di tutto quello che, 'distanti ma uniti', stiamo facendo per il bene del nostro paese. Siamo sempre stati abituati a collaborare e a rinforzarci a vicenda e ora, più che mai, mettiamo in gioco volontà e dedizione".

Con queste parole Domenico Michelotti, sindaco di San Michele Mondovì, si è rivolto attraverso una nota ufficiale alla sua popolazione. Il primo pensiero del primo cittadino è andato ai dipendenti comunali, ai cantonieri e alla protezione civile; la settimana scorsa, quest'ultima ha distribuito le mascherine ai nati prima del 1952, a disposizione tra quelle della Regione, quelle acquistate dal Comune e quelle donate da "SilvaTeam" e "Dental Studio". L'intenzione è distribuirne altre ancora, non appena disponibili. Intanto, nella giornata di lunedì 6 aprile, volontari e cantonieri hanno provveduto al lavaggio straordinario di tutti i portici.

CASA DI RIPOSO - Un altro grazie è rivolto alla casa di riposo, alla direzione e a tutti i dipendenti e gli operatori. "Stanno offrendo un servizio straordinario - ha asserito Michelotti -. Il loro lavoro è raddoppiato, perché, oltre l'assistenza sanitaria degli ospiti, si stanno sostituendo affettivamente ai loro parenti che, ormai da tempo, non riescono a vedere di persona. Addirittura, con il supporto delle videochiamate, fanno in modo che le rispettive famiglie siano in contatto con i propri cari, per non far mancare in qualche modo l'affetto e la vicinanza".



I MEDICI E LA CROCE ROSSA - Il sindaco ha ricordato anche i medici di base (dottori Araghi, Jona e Benedetto), che "stanno dando il massimo, assicurando assistenza telefonica ai mutuati e, supportati da tutti gli strumenti informatici necessari, semplificando le procedure, pur di ridurre le uscite dei pazienti ed evitare la possibilità di contagio. A sostegno e servizio dei sanmichelesi, anche la delegazione della Croce Rossa Italiana è scesa in prima linea: contattando il numero 345/1590891, i volontari in divisa recapitano a domicilio la spesa preparata dagli esercenti del paese".



I NEGOZI - "Nonostante il momento di crisi, i nostri negozi si confermano un bel punto a favore di San Michele, garantendo la sicurezza per i clienti, continuando l'attività quotidiana e aderendo all'iniziativa dei buoni spesa, come da misura economica ministeriale. A tal proposito, è stata organizzata una commissione specifica per la gestione del bonus, in stretta collaborazione con la Caritas di San Michele, per l'individuazione dei beneficiari e la successiva assegnazione". Michelotti ringrazia poi "Angela Borgna, che da poco ha preso in gestione la lavanderia, per aver fornito alcune mascherine ed essersi resa disponibile a produrne su richiesta per chi ne ha bisogno".