Savigliano, Balansino (Ascom) sul commercio locale: "Stiamo lottando per far quadrare i conti, oltre un mese di chiusura non è sostenbile"

“Stiamo lottando per far quadrare i conti, due o tre settimane erano sostenibili, oltre un mese sarà molto complicato” non nascondono preoccupazione e amarezza le parole di Claudio Balansino, vice presidente Federmoda Cuneo e membro del Cda di Ascom Savigliano. Parole che evidenziano una situazione ormai diventata pressoché insostenibile per gli esercenti locali, la maggior parte costretta alla chiusura da oltre un mese per l'emergenza Coronavirus.

Messe in stand by le iniziative per il prossimo rilancio proprio per la mancanza di indicazioni precise, negozianti e gestori di esercizi locali si trovano in una situazione da cui sarà difficile risalire. “Stiamo cercando di correre ai ripari - spiega Balansino - e cercando di fare quadrare tutti conti, tra affitti e stipendi” e riferendosi in particolare al settore dell’abbigliamento aggiunge “per noi è un momento complicato, è avvenuto tutto nel momento peggiore per mondo dell’abbigliamento e della moda perchè avevamo appena rifornito i negozi ed eravamo pronti per la stagione primaverile, già totalmente acquistata e all’85% arrivata, pronta da vendere. In quel momento abbiamo chiuso. La nostra è un’attività stagionale i prodotti che avevano per la primavera rimarrà invenduta e sarà difficile anche facendo sconti e saldi. I clienti infatti cominceranno a chiederci altri prodotti come la manica corta per l’estate piuttosto che quella lunga”.

Ma guardando al rientro le prime azioni da compiere saranno pratiche “Tutto ciò che possiamo fare è avere un dialogo giornaliero tra di noi, partiremo poi con una santificazione dei locali appena potremo muoverci e laddove necessario. Poi ci adegueremo alla cosiddetta fase due, cioè proteggere noi, i nostri dipendenti e di riflesso anche i clienti. Dopodiché intraprenderemo alcune azioni di rilancio dei consumi, ma qui dovremmo avere il supporto dell’interno sistema Italia. Da soli possiamo fare molto poco. Dipenderà certo da ogni attività singola ma in generale dovremo fare fronte a un incoming di pronto che non sarà appunto venduto e a cui però dovremo fronte con i pagamenti”. E aggiunge: “Certo che chi era già con l’acqua alla gola rischia di non aprire più”.

L’aiuto però auspicato dai commercianti dovrà essere concreto, aspetto che al momento secondo Balansino manca ancora. “Di concreto a mio avviso non c’è nulla. Siamo cercando di attivarci da soli con gli istituti di credito per avere della liquidità, ma le risposte anche da parte loro sono forti dubbi. C’è disponibilità ma legata a garanzie che oggi non sono chiare”.

Come anche indicato dal direttore Ascom Savigliano, Livio Raballo, una volta terminata l’emergenza da Covid-19 sarà fondamentale che la comunità sia di supporto in modo tale che la città possa rialzarsi all’unisono. “Noi commercianti siamo parte della città a tutti gli effetti - conferma Balansino - Viviamo e lavoriamo in città per garantire ai clienti il miglior prodotto possibile. Per noi sarà importante avere una comunità di supporto. Abbiamo visto tutti come potrebbe diventare la città se le attività locali e di prossimità dovessero chiudere, vetrine spoglie, insegne spente. Questo perché dietro un’insegna non c’è solo un negozio, ci sono persone e famiglie.

Il cittadino deve essere libero di comprare come vuole ma deve sapere che se l’economia locale funziona, deve funzionare bene per tutti”.