Speciale Coronavirus: Pasqua a casa. E dopo? Approfondimento in diretta di tutte le testate Morenews

Come ogni lunedì torna l'abituale appuntamento di approfondimento sull'emergenza Coronavirus per il gruppo editoriale Morenews che, coprendo gran parte del territorio italiano ha quotidianamente il polso della situazione che l'Italia sta attraversando in un momento storico quasi indefinibile. Per cercare di fare chiarezza sull'emergenza Coronavirus tutti i nostri giornali oggi saranno in diretta con Linea Italia Piemonte coinvolgendo le zone della Liguria, Piemonte e Lombardia con collegamenti in webcam. Alle ore 17.00 saranno collegate le testate liguri mentre alle ore 18.00 quelle piemontesi.

LIGURIA H. 17

www.sanremonews.it www.imperianews.it con Carlo Alessi

Ospite: MARIO CONIO – Sindaco di Arma di Taggia

www.savonanews.it con Luciano Parodi

Ospite: VINCENZO BERTINO – Presidente Confcommercio Savona

www.lavocedigenova.it con Medea Garrone

Ospite: PIER CLAUDIO BRASSESCO – Presidente Medicoop Genova

www.montecarlonews.it con Beppe Tassone

PIEMONTE H.18

www.lavocediasti.it con Betty Martinelli

Ospite: PAOLO LANFRANCO – Presidente Provincia Asti

www.targatocn.it e www.lavocedialba.it con Pietro Ramunno

Ospite: STEFANO MOSCA – Dir. Ente Fiera Int. Tartufo Bianco d'Alba

www.newsbiella.it e www.valsesianotizie.it con Mauro Benedetti,

Ospite: ALESSANDRO CICCIONI, Presidente Camere di commercio Biella e Vercelli

ww.torinoggi.it www.24ovest.it www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24 con Massimiliano Sciullo

Ospite: CARLO ALBERTO CARPIGNANO direttore generale Ascom Torino e provincia

www.vconews.it e www.ossolanews.it con Marco De Ambrosis

Ospite: ALESSANDRO PANZA - Europarlamentare Lega

www.lineaitaliapiemonte.it

Ospite: ROBERTO MONCALVO-Presidente Coldiretti Piemonte

Ogni redazione fornirà non solo i dati ufficiali, ma le proprie sensazioni sul territorio in cui opera e lavora ogni giorno. La diretta sarà online su tutti i giornali e sulle relative pagine Facebook. Ecco dove potrete seguire e nostre dirette: