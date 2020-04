Trattamenti gratuiti per il personale ospedaliero: l'iniziativa di un centro estetico di Cuneo

Stefania Croce è la titolare del centro estetico "Il Ninfeo" di Cuneo. Il suo settore è sicuramente uno dei più penalizzati dall'attuale emergenza e sarà anche quello che probabilmente ci rimetterà più tempo a riprendersi.

Nonostante ciò, il pensiero per chi sta combattendo in prima linea è costante. E così il desiderio di non stare con le mani in mano, mani che per chi fa il suo mestiere sono il principale strumento di lavoro.

Cosa posso fare io, concretamente, adesso? Ho una capacità sola e sta nelle mie mani: donare benessere.

Vedo ogni giorno le foto di chi sta lavorando negli ospedali, i volti distrutti, le occhiaie segnate, i segni scolpiti sulla pelle dei dispositivi di sicurezza.

Ho tante clienti che lavorano in ospedale e tutte (tutte!) in questi giorni mi stanno scrivendo messaggi che parlano solo di stanchezza estrema.

E quindi, cosa posso fare io?

Ho parlato con il mio super staff, e abbiamo deciso di regalare 20 trattamenti combinati viso/corpo alle donne che in questo momento stanno facendo la differenza: medici, infermiere e operatrici sanitarie.

Lei, come tantissime persone che ci hanno scritto in queste settimane, vuole fare la sua parte. Dare a chi sta dando. E invita a contattarla su Facebook o al numero 3917655455. "Non appena questa bufera sarà passata, vi regaleremo un’ora che vi rimetterà al mondo".

Aiutatemi a diffondere questa iniziativa. Ci terrei davvero molto a renderla concreta.

Grazie di cuore a tutte voi.

Vi aspetto, il prima possibile.

Stefania e Staff