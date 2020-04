Turismo, il presidente del Cônitours Giuseppe Carlevaris: "Possibile rilancio ad inizio estate con il mercato nazionale" (VIDEO)

Il settore turistico è senza dubbio tra i più colpiti dall'attuale emergenza sanitaria. Un intero comparto fermo, costretto a fare i conti con l'annullamento delle prenotazioni e lo stop ad ogni attività

Cospicua la mole di incassi andata in fumo, a maggior ragione se si considera come i prossimi weekend (di Pasqua e 1°maggio) sarebbero stati importanti in chiave turistica.

La ripresa non sarà facile nè immediata la ripresa ma il territorio cuneese ha le carte per farcela.

Ne parliamo con Giuseppe Carlevaris, titolare dell'hotel Gran Palais Excelsior di Limone Piemonte e presidente del Cônitours, Consorzio degli Operatori Turisici della provincia di Cuneo, in collegamento via Skype.