Un nuovo positivo al Covid-19 a Peveragno: "Nessun caso grave, ma la conta torna ad aumentare"

" Non abbiamo casi gravi ma i positivi piano piano aumentano di nuovo. Insomma, bene ma non benissimo " si legge sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

Nello stesso bollettino d'aggiornamento si sottolinea poi come, nonostante nel corso del fine settimana qualche sanzione sia stata sollevata dalle forze dell'ordine impegnate nei controlli di routine, per le strade di Peveragno senza una ragione di comprovata urgenza nella giornata di ieri (domenica 5 aprile) non ci fosse quasi nessuno: "Vuol dire che ci siamo, che la nostra gente sta capendo. E' un grande sacrificio, ed è una grande sofferenza per tutti. Ma porterà dei risultati. Avanti così, senza mollare ancora.... anche se sarà dura. Ma la nostra è gente tosta".