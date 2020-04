Ambiente e Coronavirus: la riduzione del traffico in Piemonte ha abbassato il valore di biossido di azoto

Le misure restrittive degli spostamenti e delle attività lavorative legate alla lotta al Coronavirus hanno davvero fatto riscontrare effetti sull'inquinamento atmosferico?

E' questa la domanda a cui Arpa Piemonte, all'inizio del mese di aprile, ha deciso di dare risposta, pubblicando un bollettino relativo ai dati di PM10 e biossido di azoto (NO2) relativi al periodo gennaio-marzo 2020, e mettendoli in relazione con lo stesso periodo degli anni dal 2012 al 2019.

- GLI ELEMENTI INQUINANTI

Necessaria fin da subito una puntualizzazione, per comprendere in modo esatto i dati del bollettino: PM10 e NO2 sono i due elementi inquinanti più caratteristici del periodo invernale, e di norma con l'arrivo della primavera subiscono un rallentamento dovuto al fatto che l'atmosfera terrestre aumenta la propria capacità di dispersione. Ciò significa che è stato necessario, per ARPA, separare gli effetti meteorologici del periodo da quelli derivanti dalla riduzione delle emissioni.

PM10 e NO2 hanno, poi, origini diverse: se le prime emissioni vengono emesse principalmente dal settore del riscaldamento civile (soprattutto biomassa legnosa) e dalla trasformazione di sostanze reattive come l'ammoniaca, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili emessa da fonti diverse e diversificate, le secondo derivano in modo particolare dal traffico veicolare. Le misure anti Covid-19, quindi, potrebbero aver agito in modo differente su ciascuna di loro.