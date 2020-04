Cuneo e 5G, a che punto siamo? "Beppe" Lauria interroga il sindaco

E' tornato d'attualità proprio in queste settimane il dibattito nazionale sull'installazione della tecnologia 5G, una questione che in mezzo alle contorte ipotesi complottistiche nasconde in realtà alcune riflessioni importanti dal punto di vista sanitario anche per i cittadini della nostra provincia.

Diversi mesi fa il consigliere comunale di Cuneo "Beppe" Lauria aveva presentato in consiglio comunale un ordine del giorno in merito alla nuova tecnologia, chiedendo che fosse adottata un'ordinanza urgente per sospendere la sperimentazione sul territorio comunale in attesa della nuova classificazione sulla cancerogenesi dell'International Agency for Research on Cancer; inoltre, chiedeva che la città esprimesse parere negativo riguardo l'estensione del 5G sul territorio comunale promuovendo soluzioni tecnologiche sicure e a basso impatto ambientale e sanitario, che si astenesse dall'autorizzare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove tecnologie come il 5G, che possano condurre a un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale e di attivare servizi da parte di ASL e ARPA per promuovere un sistema di monitoraggio ambientale e sanitario rispetto ai possibili effetti indesiderati della tecnologia 5G sulla popolazione. Infine, di monitorare il taglio sconsiderato di alberi ad alto fusto che impedirebbero alle onde 5G di passare.

Il voto unanime dell'assemblea si era rivelato a favore, specie dopo un emendamento a firma del consigliere Ugo Sturlese (a sua volta conseguente a un intervento chiarificatore sulla materia di Silvano Enrici, che ha spiegato come non fosse nella possibilità del sindaco impedire l'installazione del 5G nel territorio quanto piuttosto effettuare un ristretto monitoraggio, e una riunione dei capigruppo richiesta da Silvia Cina).

Il consigliere ha deciso quindi di interpellare il sindaco per conoscere quanto si è fatto a tal proposito, quale sia la situazione sul nostro territorio e se vi siano state installazioni sul territorio comunale del 5G (oppure richieste in tal senso).