Prenota il tuo pranzo di Pasqua 2020!

E' questa l'iniziativa della Gastronomia del Pastificio Dutto che ha deciso di consegnare il pranzo di Pasqua direttamente a casa dei propri clienti.

Ci spiega l'idea Morena: "Da quando lo scorso mese è stato approvato il decreto sul CoronaVirus abbiamo cambiato il modo di servire i nostri clienti. Visto che i clienti non possono venire nel nostro punto vendita di Centallo, abbiamo deciso di andare noi da loro consegnando i nostri piatti anche in un momento difficile come questo”.

Ecco la proposta per il menu di Pasqua ad un prezzo veramente interessante:

Polipo e patate

Tortino ricotta e spinaci

Lasagna di asparagi, robiola e datterino giallo

Agnello al forno con patate

Pera cotta a bassa temperatura profumata allo zafferano con crema chantilly

a soli 22 euro a persona.





Per prenotare il proprio pranzo di Pasqua è sufficiente chiamare il 335/292223.