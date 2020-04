Scarpe & Scarpe chiede il concordato preventivo, coinvolti in Granda decine di lavoratori

E' arrivata oggi, martedì 7 aprile, la notizia di apertura dell'istanza di concordato preventivo per la catena "Scarpe e scarpe". La società che ha sede legale nel torinese avrebbe avviato in data 4 aprile la procedura presso li Tribunale fallimentare di Torino.

La catena che si occupa della vendita di calzature è presente in provincia di Cuneo con quattro centri: a Savigliano, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Cuneo. Al momento, essendo la vertenza a livello nazionale, non si conosce il numero dei lavoratori coinvolti da questa procedura. In tutto il Piemonte - stando a fonti della Cisl regionale - sono 400 i lavoratori coinvolti su un totale di 1.800 dipendenti in 153 punti in tutta Italia. In Granda sarebbero diverse decine le maestranze coinvolte.

I vertici della catena avrebbero deciso di percorrere questa strada sulla base di calcoli secondo cui, in seguito all’emergenza coronavirus, sul gruppo graverebbero circa 50 milioni di euro di mancate fatturazioni, che andrebbero a sommarsi a una passività pregressa la temporanea chiusura dei punti vendita in seguito alla pandemia.

"Per la situazione in cui versava l’impresa - si legge in una nota redatta unitariamente da Filcams, Fisascat e Uiltucs nazionali - è stato sottoscritto qualche giorno fa, un accordo per la fruizione delle 9 settimane di Cassa in Deroga previsto dal DL n.18 del 17.03.20, senza purtroppo trovare esiti positivi al saldo mancante della mensilità di febbraio retribuita solo al 60%."



"Lo stato dei dipendenti oggi è caratterizzato da serie difficoltà - continua la nota - chiederemo di essere aggiornati sullo stato di avanzamento del piano concordatario, stando nel massimo dei 120 giorni dalla presentazione dell’istanza; della gestione dei PdV a riapertura avvenuta; e delle azioni aziendali intraprese che dovranno favorire la ricerca di soluzioni della propria condizione economica e finanziaria a supporto della continuità occupazionale e reddituale dei propri dipendenti.

Per limitare i danni, evidentemente, non sono state sufficienti le 9 settimane di cassa integrazione in deroga sottoscritte, precisa la nota sindacale “senza però trovare garanzie per il saldo mancante della mensilità di febbraio retribuita solo al 60 per cento”.



I sindacati chiedono all’azienda l’apertura di un tavolo permanente di confronto che consenta di monitorare la situazione, i tempi di riapertura dei negozi e tutte le azioni intraprese per cercare soluzioni che garantiscano “il supporto della continuità occupazionale e reddituale dei dipendenti”.