Dl Liquidità Lega:” Agricoltori dimenticati? Clamorosa beffa”

“L’approvvigionamento alimentare, in questo momento in Italia è assicurato grazie al lavoro di 750 mila aziende agricole che nonostante gli ostacoli oggettivi e le limitazioni per la sicurezza, i vincoli, le difficoltà economiche e la ridotta disponibilità di manodopera ai blocchi alle frontiere per i trasporti con l’88% delle merci che viaggia su gomma, continuano a garantire il cibo sulle tavole degli italiani. Per questo motivo, se dovesse essere confermata la loro esclusione dai benefici, seppure esigui, previste dal cosiddetto Decreto liquidità, sarebbe una beffa clamorosa”. Così in una nota i parlamentari della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell’Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama e Lorenzo Viviani, capogruppo in Commissione Agricoltura a Montecitorio, che concludono

“Siamo al lavoro perché non ci siano imprenditori e famiglie di serie B dimenticati dal governo e costretti a sacrificarsi, mettendo a rischio la loro salute nell’interesse primario del Paese. La lega non lascia sole le vittime di questa profonda crisi”.