Un uovo di Pasqua in dono a tutti gli studenti di Sampeyre: il pensiero dell' associazione Ice Valvaraita Monviso

L'associazione Ice Valvaraita Monviso di Pontechianale, con la collaborazione delle maestre, dei professori e dello staff del plesso scolastico di Sampeyre, ha pensato agli studenti.

Presso il supermercato “Ok Market” a Sampeyre ci sarà un uovo di Pasqua in regalo per tutti i bambini e i ragazzi che frequentano l'istituto nei suoi tre ordini di Scuola “per trascorrere in questo periodo buio un giorno di luce con la vostra famiglia”. I doni saranno disponibili da giovedì 2 aprile.

I ringraziamenti del dirigente scolastico Franco Bruna: “All’avvicinarsi della Pasqua, che non sapremo come potremo viverla, come pure delle consuete “vacanze” per chi va a scuola, giunge graditissima quanto inattesa la vostra iniziativa di affiancare l’attività della scuola in quest’emergenza, con questo pensiero speciale. Credo di potermi fare interprete di un meravigliato grazie da parte di tutti, bambini, ragazzi genitori e docenti e personale tutto della Scuola. Ringraziando di cuore, porgo l’augurio di una Pasqua non solo buona ma foriera di un tempo nuovo”.